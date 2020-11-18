توحيد الجهود الأهلية وخطة عمل موحدة للتعامل مع تداعيات كورونا ببني سويف

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بحشد كافة الجهود والتكامل فيما بينها للدفع بجهود المحافظة في إطار تنفيذ خطة الدولة لمجابهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا،حيث عقد السيد"بلال حبش"نائب محافظ بني سويف اجتماعا بممثلي الجمعيات الأهلية الموقعة على وثيقة تنظيم وتوحيد الجهود العمل الأهلي بالمحافظة لبحث استعداداتها في مجال مجابهة تداعيات كورونا المحتملة.

وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ خطة عمل الجمعيات الأهلية في عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها استعدادات الجمعيات للتعامل مع الأزمات المحتملة،في ظل توقعات بحدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث أكد نائب المحافظ على أهمية الاتفاق على تنفيذ خطة عمل موحدة ورؤية متكاملة لتوحيد وضبط إيقاع عمل تلك الجمعيات بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من جهود المجتمع المدني في الفترة المقبلة.

وشّدد "حبش" على أهمية الاستفادة من دور الجمعيات في مجابهة تداعيات الفيروس وتنويع أوجه الاستفادة من هذا الدور سواء في الجوانب التوعوية من خلال تنظيم حملات التوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالسلوكيات الصحيحة للحد من انتشار العدوى بالمرض، أوفي مجال الدعم المادي والعينى للمنظومة الصحية بتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة وأدوات الحماية المطلوبة جنبًا إلى جنب مع الجهود الحكومية.

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