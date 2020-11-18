نادي قنا يواصل صفقاته ويضم ظهير ايمن نادي قوص

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل الجهاز الفني لفريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم المدير الفني للفريق إبرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ونجح في الحصول علي خدماتايمن عاصم الظهير الأيمن لنادي قوص، في صفقة انتقال حر للاعب لمدة موسمين

حضر جلسة التوقيع وإنهاء إجراءات اللاعب لنادي قنا،محمود ابراهيم المدير الفني للفريق، ومؤمن ابو حديد عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الكرة، ومظاهر حفني المدير الإداري للفريق.

يذكر أن فريق نادي قنا أبرم أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، أبرزها مصطفي شنط لاعب أسوان والجونة والتعدين، ومحمد الامير مهاجم شباب بداوي، ومحمد عامر حارس الشمس، اسلام محمد مهاجم نادي أسوان السابق، ومحمد سيد نوبة لاعب الزهراء، ومحمد جمال، مدافع نادي العبور،كما نجح في التجديد لقائد الفريق محمود شكري.

وأعلن المدير الفني لفريق قنا ان هناك العديد من الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة وسوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي من خلال مجلس إدارة النادي

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