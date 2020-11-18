ما حكم الشرع في الألعاب الالكترونية القائمة على المراهنات؟ أزهري يجيب

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قال عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الألعاب الإلكترونية التي تقوم على المراهنات المنتشرة عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي هي حرام شرعًا، مؤكدًا أن الشرع حرم هذه الألعاب التي تقوم على المراهنات.



وأضاف "النجار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن العاب المراهنات مساوية للقمار، مؤكدًا على ضرورة تدخل أولياء الأمور لمراقبة أبنائهم قبل الوقوع فريسة في هذه الألعاب.



وأشار إلى أن تلك الألعاب تعمل على جذب الأولاد من أجل تحقيق بعض المكاسب والوصول إلى مستويات معينة من الترقي بين زملائهم دون النظر إلى الضوابط الشرعية لمثل هذه الألعاب، محذرًا من مخاطر هذه الألعاب والتي تعمل على إكسابهم صفات سيئة قد تدفعهم إلى السرقة أو الانتحار.





قال أحمد فتحي، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن توقف عضلات القلب قد يحدث بسبب الضغوط الزائدة رغم عدم وجود أعراض مرضية، مشيرًا إلى أن الألعاب الإلكترونية مثل "بابجي" وغيرها قد تكون أحد الأسباب في توقف عضلة القلب.



وأضاف "فتحي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن لهذه الألعاب الإلكترونية تأثير كبير على صحة القلب، مشيرًا إلى أنه قد تسبب حدوث اضطرابات أو ضربات قلب مختلة نتيجة التفاعل الزائد أو الخوف والرعب الناتج من هذه الألعاب.



وأشار أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إلى أن هذه الاضطرابات قد تؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي، وبالتالي تؤثر على القلب فسيولوجيًا وهو ما يؤدي إلى مضاعفات كبيرة من شدة الانفعال مع هذه الألعاب، مؤكدًا على ضرورة متابعة الأطفال خاصة أثناء تعاملهم مع الأجهزة الإلكترونية.