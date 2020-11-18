استشاري: 90% من مرضى السمنة يعانون من التوتر

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قاتل الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إنها أطلقت مبادرة "مش هنسلم" للسمنة في هذا العام، والاقبال على هذه المبادرة كان كبيرًا جدًا، وهذا بسبب أن الحظر الذي فرض بسبب أزمة كورون، انعكس على زيادة السمنة بصورة ملحوظة.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن 90% ممن يعانون من السمنة لديهم توتر، وهذا الأمر زاد بشكل ملحوظة نتيجة أزمة كورونا، مضيفة أن هناك شخص تعرض لحادثة سير بعد عدة أشهر من الزواج، فزاد وزنه 45 كيلو نتيجة عدم تحركه لفترة طويلة بسبب العلاج، وهذا أدى لمعضلة رئيسية في ممارسة حياته بشكل طبيعي، ولكن من خلال مبادرة "مش هنسلم" انخفض وزنه وعادة لحياته الطبيعة.



ولفتت إلى أن الاكتئاب أحد مسببات زيادة الوزن، كما أن زيادة الوزن تسبب الاكتئاب، مضيفة أن من يعاني من مشكلات في العظام، عليه أن يعمل على حل المشكلة التي تسببت مرض العظام وحلها، قبل أن يذهب لعلاج العظام أو أي شيء آخر.

