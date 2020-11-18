بعد الهجوم عليها ...آمنة نصير: لماذا هذا الهلع من طرح قضية زواج المسلمة من غير المسلم؟

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة آمنة نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد نص قاطع يمنع من زواج المسلمة من غير المسلم، ولابد من الاجتهاد في مثل هذه المسائل الفقهية في ظل وجود ملايين الفتيات في العالم الغربي تعاني من هذه القضية، وقد تسلك إلى علاقات غير شرعية، بسبب عدم جواز الزواج.

وتابعت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء،: "أأسف لهذا الموقف من اجتزاء رأي من موقعه، واظهار رأي لم تقوله"، مشيرة إلى أن أمانة نقل الكلمة هي مشكلة هذا العصر ومواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت الباحثين وفقهاء العصر بمناقشة قضية زواج المسلمة من غير السلم، متسائلة: " لماذا هذا الهلع من طرح هذه القضية، خاصة أنها قضية حية وحيوية ولابد أن تأخذ طريق الاجتهاد، معقبة: "لابد من الاجتهاد والبحث، ربما الأسباب التي أدت لحرمانية هذا الزواج قد تكون غير موجودة الآن"

وأشارت إلى أن قضية زواج المسلمة من غير المسلم هي أكثر القضايا المطروح في المجتمع الغربي، متابعة: "أنا كنت أستاذة في بعض الجامعات الغربية، وهذه القضية من أكثر القضايا التي طرحت علي".

ولفتت إلى أن الدين صالح لكل زمان ومكان، ويحتاج إلى الاجتهاد والمشاكل التي تجد، وغلق أبواب الاجتهاد والاكتفاء بترديد بعض الخطب القديمة، فهذا لا يواكب مشاكل المجتمع لهذا الدين العظيم.

وأضافت: "أنا لست مؤمنة بصحة جوزا زواج المسلمة بغير المسلم، ولكنها تطالب بالاجتهاد في هذه المسألة حتى إذا وصلنا إلى نتيجة عدم تغير شيء".

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