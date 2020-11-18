التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:41 م
التحالف العربي
التحالف العربي
وكالات
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أفاد التلفزيون الرسمي السعودي اليوم الأربعاء بأن قوات التحالف العربي دمرت طائرة مسيرة أطلقها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

 

وأوضح بيان التلفزيون أن التحالف دمر طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.

 

وكان التحالف أعلن الجمعة الماضية عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها "المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

 

وأفاد قبلها بيوم بأن قواته أحبطت 5 هجمات مماثلة من قبل الحوثيين في غضون حوالي 24 ساعة.

 

وبعد فترة من الهدوء النسبي كثفت قوات الحوثيين منذ الصيف الماضي هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية على مواقع داخل السعودية التي تتهم جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين في المملكة.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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