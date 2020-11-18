قنصلنا بنيويورك: الجدارية هي ثالث قطعة أثرية يتم تسليمها في أقل من عامين

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قال الدكتور هشام النقيب، قنصل مصر العام في نيويورك،: "نشكر مكتب المدعي العام في نيويورك لتعاونه في تسليم القطعة الأثرية"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأوضح "النقيب"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، عقب مراسم تسليم قطة أثرية مصرية في القنصلية المصرية بنيويورك، أن الجدارية هي ثالث قطعة أثرية يتم تسليمها في أقل من عامين.



وأشار إلى أنه يوجد تعاون بين وزارتي الخارجية والآثار بمصر مع السلطات الأمريكية حول استرداد الآثار.

