الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار من الخميس للسبت.. وأمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس السيئة التي تضرب البلاد بداية من غدًا الخميس وحتى يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أنه بداية من يوم الأحد المقبل سوف تتحسن الأحوال الجوية وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

وقالت "إيمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن البلاد سوف تشهد غدًا الخميس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مصحوبًا بسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد من السلوم والإسكندرية ورشيد وبطليم.

وأضافت "تصبح الأمطار غزيرة ورعدية بداية من يوم الجمعة على بعض مناطق السلوم والإسكندرية والعريش ورشيد وبلطيم وبورسعيد، ومن خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وباقي محافظات الدلتا حتى يوم السبت المقبل مع نشاط ملحوظ للرياح على معظم أنحاء الجمهورية".

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من الوجه البحري.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية-دمياط- رشيد- العريش- مطروح- بورسعيد).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الاحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد طقس لطيف جدًا خلال ساعات النهار على معظم انحاء الجمهورية، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

وناشدت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الخميس، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية أثناء الليل وللأطفال أثناء الذهاب للمدارس في الصباح الباكر.

وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تواجد الشبورة المائية وخاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية، مطالبة بالقيادة بهدوء أثناء تكون الشبورة المائية، منوهة بأن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من غدًا سنشهد أمطار متوسطة لغزيرة وخاصة على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من شمال الدلتا.

وأوضحت إيمان شاكر، أننا سنشهد أمطار غزيرة ايضًا يومي السبت والأحد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومتوسطة لباقي محافظات الدلتا، ومتوسطة على بعض المناطق من القاهرة، منوهة بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد وحتى السبت المقبل، لنشهد امطار مصحوبة بنشاط للرياح، على أن نشهد تحسن في الاحوال الجوية اعتبارًا من الأحد المقبل بقلة حدة الأمطار وتوجد فرص أمطار خفيفة فقط، مشيرة إلى أننا يفصلنا شهر عن بداية فصل الشتاء.

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