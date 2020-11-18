غداً .. الأوليمبي يستضيف الجزيرة ودياً

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الأوليمبي نظيرة فريق الجزيرة المطروحي في الثانية والنصف من عصر الخميس، ضمن استعدادات الفريقان لخوض مباريات دوري القسم الثاني 2020-2021.

ولعب الأوليمبي مؤخرا عدد من المباريات الودية حيث تغلب على برج العرب ثلاثية نظيفة، كما فاز على مياة البحيرة بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني في 25 نوفمبر الحالي.

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