لجنة مكافحة كورونا: عزل لاعبي المنتخب فور عودتهم من توجو.. ونتيجة مسحة الصحة تظهر غدًا

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قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه تم عزل جميع لاعبي المنتخب الوطني فور عودتهم من توجو، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة قامت بإجراء مسحة لجميع اللاعبين والنتيجة سوف تظهر غدًا الاثنين.



وأضاف "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن الإعلان عن إصابة أحد لاعبي المنتخب واثنين من الجهاز الفني كان نتيجة المسحة التي أجريت للاعبين بعد المباراة من توجو.



وفيما يتعلق بحالة اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني أشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن حالة اللاعبين خفيفة وبسيطة وهي حالة تم اكتشافها بدون ظهور أعراض.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 111284 حالة من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.