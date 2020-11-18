سمسطا يضم " راندى " استعدادا للمظاليم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح مجلس إدارة مركز شباب سمسطا الصاعد لدورى القسم الثانى فى التعاقد مع محمود سيد ' راندي ' حارس مرمى ديروط وذلك فى صفقة انتقال حر لمدة موسم وذلك للمشاركة بصفوف الفريق بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

راندى من مواليد 1992 وسبق له اللعب لأندية الفيوم وبني سويف و ديروط .

وسبق لسمسطا ضم عادل نور لاعب بنى سويف على سبيل الإعارة لمدة موسم .

فيما ضمت القائمة الاولى للفريق 8 لاعبين وهم ( محمد احمد حسين ' الزينى ' ، محمود محمد على ' بنوا ' ، وبلال عبد الباسط ، محمد جمال ' كوليبالي ' ، حسام حسن ، محمد رجب ، احمد رمضان ، مرزوق حسن ) .

ويقود سمسطا جهاز فني مكونا من على حسن رمضان مديرا فنيا وعلي عبدالعظيم امام مدربا عاما وعمرو ابوالنور مدربا مساعدا وهاني جمال مدربا لحراس المرمى واحمد كمال مديرا للكرة ومجدي صلاح إداري .

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