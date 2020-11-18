حقيقة مفاوضات الزمالك مع بالوتيلي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ارتبط اسم الإيطالي ماريو بالوتيلي، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن اللاعب الدولي الإيطالي رفض الانضمام إلى الأهلي والزمالك، لرغبته في خوض تجربة اللعب في الدوري البرازيلي.

وأشارت التقارير الأمريكية، إلى أن العروض التي قدمت لبالوتيلي كانت مغرية ماليًا، إلا أنه أراد الانتقال إلى الدوري البرازيلي على أموال الأهلي والزمالك.

بالوتيلي كان قد فسخ تعاقده مع نادي بريشيا في نهاية الموسم الماضي، وربطت العديد من التقارير إسمه بالانتقال إلى عدة أندية، أبرزها بيراميدز في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما نفاه النادي السماوي، كما أن الأهلي أيضًا نفى وجود مفاوضات معه.

جدير بالذكر أن بالوتيلي يقترب من حسم تعاقده مع فاسكو دي جاما البرازيلي، للعب تحت قيادة والتر زينجا أسطورة إنتر ميلان، المدير الفني للفريق اللاتيني، حسب ما أكدته أخر التقارير الصحفية.

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