الحكومة تحسم الجدل حول إغلاق المدارس بسبب كورونا

Advertisements



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التوجيه الذي أصدره رئيس الوزراء لا يختلف كثيرا عن قرارات آخر اجتماع، لافتًا إلى أن القرار ينص على تخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقا لحاجته بالنسبة للحضور في المؤسسات والوزارات وتطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل التزاحم.



وأضاف المستشار نادر سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد أن يكون هناك عدد محدد داخل أي مكتب حكومي لتفادي التكدس سواء من الموظفين أو المواطنين، وربما يقرر البعض.



وأشار إلى أنه رغم أن الإصابات ترتفع إلا أن الأمور تسير بشكل جيد، ونحن في معدل لا نحتاج الاغلاق فيه، منوها بأن وعي المواطن في تطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأمر الرئيسي الذي يحتم علينا اتخاذ القرارات.



وأكد أن الوضع في المدارس حتى الآن مطمئن، لافتًا إلى أن هناك إجراءات تتخذ في المدارس التي يظهر فيها فيروس كورونا، خاصة أن دول أوروبا معظمها قرر حظر جزئي إلا أنه تم استثناء المدارس من هذا الحظر.



وتابع: "نحن مررنا بهذه بتجربة فيروس كورونا من قبل، وربما لم يمر شهر على الموجة الأولى حتى بدأت الأعداد تتزايد وتصل للألف، وشهدت أوروبا إصابات قياسية لم تشهدها في الموجة الأولى، ونحن الحمد لله بعيدين عن ذلك في الموجة الثانية، ولكن إذا لم نهتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية سوف ننزلق إلى موجة ثانية أشد صعوبة، ولا أحد يلوم وزارة الأوقاف اذا اتخذت قرار بإغلاق أي مسجد إذا لم يتم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.