الحكومة تحسم الجدل حول إغلاق المدارس بسبب كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التوجيه الذي أصدره رئيس الوزراء لا يختلف كثيرا عن قرارات آخر اجتماع، لافتًا إلى أن القرار ينص على تخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقا لحاجته بالنسبة للحضور في المؤسسات والوزارات وتطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل التزاحم.

وأضاف المستشار نادر سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد أن يكون هناك عدد محدد داخل أي مكتب حكومي لتفادي التكدس سواء من الموظفين أو المواطنين، وربما يقرر البعض.

وأشار إلى أنه رغم أن الإصابات ترتفع إلا أن الأمور تسير بشكل جيد، ونحن في معدل لا نحتاج الاغلاق فيه، منوها بأن وعي المواطن في تطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأمر الرئيسي الذي يحتم علينا اتخاذ القرارات.

وأكد أن الوضع في المدارس حتى الآن مطمئن، لافتًا إلى أن هناك إجراءات تتخذ في المدارس التي يظهر فيها فيروس كورونا، خاصة أن دول أوروبا معظمها قرر حظر جزئي إلا أنه تم استثناء المدارس من هذا الحظر.

وتابع: "نحن مررنا بهذه بتجربة فيروس كورونا من قبل، وربما لم يمر شهر على الموجة الأولى حتى بدأت الأعداد تتزايد وتصل للألف، وشهدت أوروبا إصابات قياسية لم تشهدها في الموجة الأولى، ونحن الحمد لله بعيدين عن ذلك في الموجة الثانية، ولكن إذا لم نهتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية سوف ننزلق إلى موجة ثانية أشد صعوبة، ولا أحد يلوم وزارة الأوقاف اذا اتخذت قرار بإغلاق أي مسجد إذا لم يتم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

أخبار تهمك

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

حقيقة مفاوضات الزمالك مع بالوتيلي

منذ 38 دقيقة

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

أزمة في حراسة مرمى أبو قير للأسمدة قبل مواجهة الأهلي بالكأس

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

10:00 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»