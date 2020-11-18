الحكومة تحسم الجدل حول إغلاق المدارس بسبب كورونا
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:26 م
أمنية فوزي
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التوجيه الذي أصدره رئيس الوزراء لا يختلف كثيرا عن قرارات آخر اجتماع، لافتًا إلى أن القرار ينص على تخفيف التزاحم في أماكن العمل وفقا لحاجته بالنسبة للحضور في المؤسسات والوزارات وتطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل التزاحم.
وأضاف المستشار نادر سعد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد أن يكون هناك عدد محدد داخل أي مكتب حكومي لتفادي التكدس سواء من الموظفين أو المواطنين، وربما يقرر البعض.
وأشار إلى أنه رغم أن الإصابات ترتفع إلا أن الأمور تسير بشكل جيد، ونحن في معدل لا نحتاج الاغلاق فيه، منوها بأن وعي المواطن في تطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأمر الرئيسي الذي يحتم علينا اتخاذ القرارات.
وأكد أن الوضع في المدارس حتى الآن مطمئن، لافتًا إلى أن هناك إجراءات تتخذ في المدارس التي يظهر فيها فيروس كورونا، خاصة أن دول أوروبا معظمها قرر حظر جزئي إلا أنه تم استثناء المدارس من هذا الحظر.
وتابع: "نحن مررنا بهذه بتجربة فيروس كورونا من قبل، وربما لم يمر شهر على الموجة الأولى حتى بدأت الأعداد تتزايد وتصل للألف، وشهدت أوروبا إصابات قياسية لم تشهدها في الموجة الأولى، ونحن الحمد لله بعيدين عن ذلك في الموجة الثانية، ولكن إذا لم نهتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية سوف ننزلق إلى موجة ثانية أشد صعوبة، ولا أحد يلوم وزارة الأوقاف اذا اتخذت قرار بإغلاق أي مسجد إذا لم يتم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.