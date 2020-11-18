الفيوم ينجح فى ضم " مسمار " بنى سويف



ووقّع اللاعب عقود انتقاله للفريق الفيومي بحضور مسوؤلى النادى والجهاز الفنى بقيادة أحمد بكري .



حسام عيسي قائد بنى سويف السابق شارك على مدار 10 مواسم ماضية بصفوف قطاع الناشئين والفرق المختلفة لبنى سويف كما شارك بمباريات الفريق بالقسم الثالث والثانى .



وشارك عيسي بنحو 15 مباراة بالموسم المنتهى بصفوف بنى سويف بدورى القسم الثانى وكأس مصر .



وجاء تعاقد الفيوم مع حسام عيسي ، مسمار خط وسط بنى سويف لخبراته السابقة بدورى القسم الثانى .



على صعيد آخر يخوض الفيوم مباراته الودية الثالثة عصر الخميس امام نجوم المستقبل بملعبه بالقاهرة .





يذكر أن الفيوم قد أنهى موسم 2019/2020 بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة .

نجح نادى الفيوم أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى ضم حسام عيسى لاعب بنى سويف فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .