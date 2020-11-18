الفيوم ينجح فى ضم " مسمار " بنى سويف
الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:25 م
محمد الحسيني
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نجح نادى الفيوم أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى فى ضم حسام عيسى لاعب بنى سويف فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .
ووقّع اللاعب عقود انتقاله للفريق الفيومي بحضور مسوؤلى النادى والجهاز الفنى بقيادة أحمد بكري .
حسام عيسي قائد بنى سويف السابق شارك على مدار 10 مواسم ماضية بصفوف قطاع الناشئين والفرق المختلفة لبنى سويف كما شارك بمباريات الفريق بالقسم الثالث والثانى .
وشارك عيسي بنحو 15 مباراة بالموسم المنتهى بصفوف بنى سويف بدورى القسم الثانى وكأس مصر .
وجاء تعاقد الفيوم مع حسام عيسي ، مسمار خط وسط بنى سويف لخبراته السابقة بدورى القسم الثانى .
على صعيد آخر يخوض الفيوم مباراته الودية الثالثة عصر الخميس امام نجوم المستقبل بملعبه بالقاهرة .
ووقّع اللاعب عقود انتقاله للفريق الفيومي بحضور مسوؤلى النادى والجهاز الفنى بقيادة أحمد بكري .
حسام عيسي قائد بنى سويف السابق شارك على مدار 10 مواسم ماضية بصفوف قطاع الناشئين والفرق المختلفة لبنى سويف كما شارك بمباريات الفريق بالقسم الثالث والثانى .
وشارك عيسي بنحو 15 مباراة بالموسم المنتهى بصفوف بنى سويف بدورى القسم الثانى وكأس مصر .
وجاء تعاقد الفيوم مع حسام عيسي ، مسمار خط وسط بنى سويف لخبراته السابقة بدورى القسم الثانى .
على صعيد آخر يخوض الفيوم مباراته الودية الثالثة عصر الخميس امام نجوم المستقبل بملعبه بالقاهرة .
يذكر أن الفيوم قد أنهى موسم 2019/2020 بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة .