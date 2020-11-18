طبيب: 150 جنيه قيمة الكشف المبكر لسرطان الثدي في المستشفيات الحكومية

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قال الدكتور أحمد مجدي، المدير الطبي بمستشفى شفاء الأورمان، إن نسبة الشفاء حال عدم الكشف المبكر من السرطان تصل لـ25%، وتصل لـ95% حال الكشف المبكر، وهذا يؤكد على ضرورة الكشف الدوري للسرطان الثدي، خاصة أنه مرض غير مؤلم في معظم الأحوال.



وتابع "مجدي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، ألمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الكشف المبكر وإجراء كافة الاشاعات والتحاليل في المستشفيات الحكومية لا يتعدى الـ150 جنيه، مشيرًا إلى إن إصابة السيدات بسرطان الثدي قد يكون سببه وراثي من الخالة أو الجدة، وهذا الأمر من الممكن تجنبه من خلال الكشف المبكر.



ولفت إلى أن هناك أدوية جديدة تؤدي إلى التحكم في السرطان الانتشاري، ويزيد من فترة الحياة بعد الإصابة بفضل الله، ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن العلاج الكيماوي في بعض الحالات.

