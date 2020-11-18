طبيب: 150 جنيه قيمة الكشف المبكر لسرطان الثدي في المستشفيات الحكومية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور أحمد مجدي، المدير الطبي بمستشفى شفاء الأورمان، إن نسبة الشفاء حال عدم الكشف المبكر من السرطان تصل لـ25%، وتصل لـ95% حال الكشف المبكر، وهذا يؤكد على ضرورة الكشف الدوري للسرطان الثدي، خاصة أنه مرض غير مؤلم في معظم الأحوال.

وتابع "مجدي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، ألمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الكشف المبكر وإجراء كافة الاشاعات والتحاليل في المستشفيات الحكومية لا يتعدى الـ150 جنيه، مشيرًا إلى إن إصابة السيدات بسرطان الثدي قد يكون سببه وراثي من الخالة أو الجدة، وهذا الأمر من الممكن تجنبه من خلال الكشف المبكر.

ولفت إلى أن هناك أدوية جديدة تؤدي إلى التحكم في السرطان الانتشاري، ويزيد من فترة الحياة بعد الإصابة بفضل الله، ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن العلاج الكيماوي في بعض الحالات.

أخبار تهمك

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مفاوضات الزمالك مع بالوتيلي

منذ 41 دقيقة

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في حراسة مرمى أبو قير للأسمدة قبل مواجهة الأهلي بالكأس

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

10:00 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»