قانوني يطالب البرلمان الجديد بالتحقيق في شكواه المقدمة منذ عام ضد آمنة نصير



وجدير بالذكر ان وقت تقديم الشكوي انكرت آمنه نصير تلك التصريحات مع الإعلامي محمد علي خير بقناه القاهرة والناس بل وصل بها الأمر أن أنكرت وصول الشكوي للبرلمان.



وأدعت وقتها آمنة نصير ان مقدم الشكوي المحامي ايمن محفوظ ليس له وجود وإنما الشكوي مجرد شائعة



وأكد محفوظ في تصريحه لـ " الفجر " أن اليوم تأتي الحقيقة جلية وأظهرت آمنه نصير علي حقيقتها بتبرير تلك التصريحات التي سبق وانكرتها من قبل.



وطالب ايمن محفوظ المحامي البرلمان المنتخب الجديد بالتحقيق في تلك الشكوي وإصدار تشريع يجرم تلك الفتاوي التي تنال من ثوابت الدين وتنشر الفتنة بالمجتمع.

صرح ايمن محفوظ المحامي بالنقض والإستئناف العالي في تصريحات خاصة أنه بالصدفه البحته ان يكون 18 نوفمبر 2019 هو يوم تقديمه شكوي للبرلمان ضد آمنه نصير للترويجها لزواج المسلمة من اليهودي والمسيحي،واكد محفوظ أنه لم يتم التحقيق في تلك الشكوي من البرلمان حتي الان الي تصادف اليوم فتح هذا الملف من جديد.