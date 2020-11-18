ليس أوناجم.. الزمالك يستقر على الأجنبي الراحل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ربطت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة إسم محمد اوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالانتقال إلى نادي الوداد البيضاوي المغربي.


أبدى مسئولو نادي الزمالك رفضهم التام لفكرة رحيل المغربي محمد أوناجم إلى الوداد المغربي، في ظل تمسك البرتغالي جايمي باتشيكو، باللاعب، حيث طلب استمراره.


وتتفق رغبة النادي مع رغبة اللاعب، الذي يرفض الرحيل عن الزمالك، من أجل استكمال تجربته الناجحة في القلعة البيضاء، والمشاركة بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.


واستقر الزمالك على التضحية بالكونغولي كابونجو كاسونجو، في حال التعاقد مع لاعب أجنبي.

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