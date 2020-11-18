طهطا يضم اسلام الونش مدافع البترول لموسمين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا على توقيع اللاعب اسلام الونش لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.

حمدي الونش أحد مواليد 1995 من ناشين بتروجت والمصري وناصر الفكرية قبل اللعب لصفوف البترول ثم التوقيع لطهطا.

ويسعد الفريق الطهطاوي لمواجهات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.

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