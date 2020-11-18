الفيفا يعلن عودة جوائز الأفضل في العالم 2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، رسمياً عن عودة جوائز "الأفضل" لعام 2020.


كان من المفترض أن يقام حفل جوائز "الأفضل" لموسم 2019-2020 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في مدينة ميلانو الإيطالية، ولكن "فيفا" اتخذ قراراً بإلغائه بسبب جائحة فيروس كورونا، على غرار قرار مجلة "فرانس فوتبول"، التي ألغت جائزة الكرة الذهبية عام 2020.


ومع ذلك، تراجع "فيفا" عن قراره ليعلن عن عودة جوائز "الأفضل" لعام 2020 للاعبين واللاعبات والمدربين، وسيتم التصويت بين 25 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 9 ديسمبر (كانون الأول).


وسيكون روبرت ليفاندوفسكي، ومدربه هانز فليك، الأقرب لنيل جائزتي أفضل لاعب ومدرب هذا العام، بعد تتويج العملاق البافاري بكل الألقاب الممكنة هذا العام، ويأتي على رأسها دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، والدوري الألماني.

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