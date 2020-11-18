نجم أتلتيكو مدريد: يجب الحفاظ على طريقة لعبنا أمام برشلونة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
Advertisements

أكد البرتغالي جواو فيليكس نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن فريقه سيحافظ على طريقة لعبه المعتادة أثناء مواجهة برشلونة، في المباراة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.


قال فيليكس: "نعرف جميعاً كيف هو برشلونة؟، إنهم يحبون الاستحواذ على الكرة، هذا الأمر سيجعلنا نركض أكثر من المعتاد، لكننا سنقدم مبارتنا بطريقتنا، وسنفرض أسلوبنا في اللعب".

وأضاف: "هذا النوع من المباريات الكبيرة أمام فرق ولاعبين جيدة جيدين، يجعلني أستمتع باللعب إلى أقصى درجة".

واعتبر فيليكس أن فريقه الذي لا يزال يحافظ على سجله نظيفاً من الهزائم منذ بداية موسم "الليغا"، يصل لهذه المباراة بحالة جيدة وحماس.

وعن أدائه الشخصي، اختتم المهاجم الشاب: "الموسم يسير بشكل جيد بالنسبة لي، أعمل من أجل ذلك،، وللاستمرار على هذا النهج".

أخبار تهمك

عاجل .. انخفاض جديد لسعر الدولار بالبنوك المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الخارجية يدعو فرنسا لعدم التدخل بالشأن المصري

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

هاني الناظر يصدم الجميع بتطور خطير لفيروس كورونا

منذ يوم

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

حقيقة مفاوضات الزمالك مع بالوتيلي

منذ 41 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الـ40 مليون.. فشل مفاوضات سيراميكا كليوباترا مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أزمة في حراسة مرمى أبو قير للأسمدة قبل مواجهة الأهلي بالكأس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

كورونا يجتاح الكرة المصرية.. تعرف على أبرز النجوم المصابين بالفيروس

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

09:31 م

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

10:00 م

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

04:36 م

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

05:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»