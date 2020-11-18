مصرع طفل في حادث تصادم بشبرا الخيمة



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم محمد، يفيد تلقي غرفة عمليات المرور بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بطفل أمام مسجد التوحيد بشارع عرابي بدائرة قسم شرطة شبرا الخية ثان، أثناء عبوره الطريق رفقة أسرته، مما أدى إلى مصرعه على الفور.



انتقلت قوة من مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى ماكن الواقعة، وتبين أنه خلال عبور الطفل الطريق أتت السيارة مسرعة، واصطدمت بالطفل 9 سنوات، وتوفى على الفور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط السائق، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر، وتحرر محضر بالواقعة.

شهد شارع عرابي، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، حادث سير، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بطفل، خلال عبوره الطريق برفقة أسرته، مما أدى إلى وفاته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.