استشاري جراحات سمنة: "الفيزر" أحدث تقنية لإزالة الدهون (فيديو)

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة، إن هناك طفرة قوية جدًا في عالم التجميل خلال أخر 6 سنوات سواء من خلال النتائج أو عدم وجود مضاعفات، أو عدم الاحتياج لفترة نقاهة كبيرة.



وتابع "السبكي" حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء، إلى أن أحدث الطرق لتفتيت وضغط الدهون هي تقنية الفيزر الذي يعتمد على الموجات الصوتية لتكسير الدهون، من خلال فتحة لا تزيد عن 2ملي، وادخال إبرة تحت الجلد تخرج موجات تؤدي إلى ذوبان الدهون تمامًا، معقبًا: "كأنك حاطة السمنة على النار، ويتم شفط هذه الدهون بسهولة للغاية".



وتابع "السبكي"، ان هذه التقنية يجوز استخدمها في المناطق لدى الرجل والسيدات ما عدا منطقة الثديين لدى المرأة، مشيرة إلى أن إزالة الدهون من خلال الفيزر لا يؤدي إلى ترهل الجلد، والنتيجة فورية، ونستطيع رسم عضلات البطن من خلال جلسة واحدة.

