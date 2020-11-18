تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:31 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف
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تخطط إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر، بناءا على رؤية المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو المقبل

حسم مسؤولو النادي الأهلي بشكل رسمي صفقة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، بالإضافة إلى بدر بانون مدافع الرجاء الرياضي المغربي، بالإضافة إلى اقترابه من الحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة.

ويعمل مسؤولو النادي الأهلي على حسم صفقة هجومية في مركز الجناح، حيث دخل أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء في مفاوضات قوية لضم مهاجم صن داونز، الأوروغواياني جاستن سيرينو.

من جانبه حدد مسؤولو النادي الأهلي، البوركينابي ايريك تراوري جناح بيراميدز، كهدف بديل في حال فشل التعاقد مع جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي.

الجدير بالذكر أن الأهلي قرر عودة كلا من ، صلاح محسن ، أكرم توفيق ومحمد شريف مرة أخرى إلى صفوف القلعة الحمراء بداية الموسم الجديد.

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