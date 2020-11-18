محمد هنيدي ساخرا من نسفه بطريقة جديدة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد هنيدي صورة من أحدث جلسات تصوير له وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر "هنيدي" في الصورة بشكل فكاهي وكتب تعليقا ساخرا قائلا: "اخيرا لقيت حد يصورني صورة عدلة بجانب ترعة المريوطية".



يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.
محمد هنيدي ساخرا من نسفه بطريقة جديدة
محمد هنيدي ساخرا من نسفه بطريقة جديدة

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