نجوى كرم تختار فيصل الحلاق للتأهل للمرحلة الثانية من ذا فويس سينيور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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انطلقت منذ قليل الحلقة النهائية من برنامج ذا فويس سينيور، عبر قناة Mbc مصر.

وتألق المتسابق فيصل الحلاق بصوته الجهور، ووقع اختيار الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عليه للتأهل للمرحلة الثانية من الحلقة النهائية للبرنامج.

ومن المقرر، أن يتوج صاحب اللقب للموسم الأول من البرنامج، والذي يعتمد على اختيار نجم فوق الستين من عمره، وذلك للمرة الأولى في برامج المسابقات.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج مكونة من الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان هاني شاكر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها الفنان ملحم زين.

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