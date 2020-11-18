عبد العزيز جلالي أول مغربي يتوج بالذهب في "مستر أولمبيا"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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مازال البطل المغربي العالمي عبد العزيز جلالي يواصل استعداداته للبطولات الاحترافية في رياضة بناء الأجسام خاصة بعد تألقه في العديد من المنافسات الدولية وتحقيقه لعشرات الميداليات مختلفة الألوان، والتي رفعت العلم المغربي وشرفت الرياضة العربية عالميا  .

 

ولفت البطل عبد العزيز جلالي الأنظار ب"مستر أولمبيا" روسيا للهواة، والتي حاز فيها ذهبيتين الأولى في وزنه، والثانية ذهبية بطل الأبطال ، التي أهلته ل"مستر أولمبيا" للمحترفين ''بلاس فيغاس'' بالولايات المتحدة الأمريكية، كما جذب اهتمام الصحافة الدولية، كأول مغربي ومغاربي و كأصغر مشارك  حينها لينتقل من الهواية للاحتراف ويحصد العديد من الميداليات والألقاب بلغت 21 ميدالية 13 منها ذهبية، ويكتب اسمه ضمن كبار ومحترفي هذه الرياضة.

 

وبدأت رحلة جلالي مع رياضة بناء الأجسام من المدينة القديمة بمراكش، حيث انخرط ضمن إحدى الأندية المتخصصة في رياضة الأجسام، وهو لم يتجاوز 18 من عمره، حيث بدأ بعدها المشاركة في عدة منافسات محلية ووطنية، قبل أن يغادر المغرب نحو العربية السعودية وهو في عمر ال 21.

 

حصل على أول ميدالية ذهبية ضمن منافسات البطولة العربية للشبان، ليقرر الاستقرار في دولة قطر التي فتحت له أبواب المشاركة ضمن المنافسات الدولية.

 

ودشن عبد العزيز جلالي مشاركاته الدولية ببطولة العالم، قبل أن ينطلق نحو عالم التألق والنجاح في أزيد من دولة بينها: إيطاليا، إسبانيا، اليونان، هونغ كونغ، روسيا، جنوب إفريقيا، فنلندا... الخ.

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