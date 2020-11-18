البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع السيارات





انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بقيادة قطاع السيارات الذى صعد بنحو 1.3 بالمائة.





وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع إعلان شركة "فايزر" أن التجارب النهائية أثبتت فاعلية لقاحها المحتمل لفيروس كورونا بنحو 95 بالمائة.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة بنحو 0.7 بالمائة متجاوزاً توقعات المحللين.





وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 390.5 نقطة، كما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 6385.2 نقطة.