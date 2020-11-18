نجوى كرم تأسر قلوب جمهورها بأناقتها في الحلقة النهائية من The Voice Senior

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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انطلقت منذ قليل الحلقة النهائية من برنامج ذا فويس سينيور، عبر قناة Mbc مصر.

وتألقت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بفستان طويل باللون الأبيض خطف أنظار الجمهور.

ومن المقرر، أن يتوج صاحب اللقب للموسم الأول من البرنامج، والذي يعتمد على اختيار نجم فوق الستين من عمره، وذلك للمرة الأولى في برامج المسابقات.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج مكونة من الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان هاني شاكر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها الفنان ملحم زين.

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