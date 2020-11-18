الديهي عن "تنفيذ مصر سد في تنزانيا": مؤمنون بالتنمية بالقارة الإفريقية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على تنفيذ إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا قائلا:"مصر مؤمنة بالتنمية في القارة الإفريقية ".

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع له دلالة ويمثل سمعة طيبة لمصر، لافتا إلى أن علاقات الرئيس قائمة على العمار والبناء ومساعدة البلاد وهذه دلالة للجانب الإثيوبي.

وأشار الديهي إلى أن مصر ضد التعنت والتكبر الإثيوبي، فما يحث في تنزانيا من قبل مصر رسالة للحكام في أديس أبابا أننا دعاة سلام وتنمية، ولعلهم يثقوا في أنفسهم.



شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الاحتفال بتحويل مجرى نهر روفيجى لاستكمال تنفيذ جسم السد الرئيسى، بمشروع إنشاء سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، وذلك بحضور رئيس الوزراء التنزانى، قاسم ماجاليوا، وعدد من الوزراء التنزانيين، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، والسفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر بتنزانيا.

وضم الوفد المصرى مسئولى وزارتى الكهرباء والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والبنوك المصرية، حيث وفر البنك الاهلى المصرى وبنك مصر خطابات ضمان للمشروع بـ450 مليون دولار، وكذا مسئولي التحالف المصرى المنفذ للمشروع، "شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك"، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وصادق السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إلكتريك.

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