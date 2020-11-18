تراجع جديد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب تراجع جديد بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، وتأرجحت أسعار المعدن الأصفر بين الصعود والهبوط خلال التعاملات، مع مراقبة ارتفاع إصابات كورونا من جهة، والتطورات الإيجابية بشأن اللقاح من ناحية أخرى.





لكن تراجع المعدن النفيس عند تسوية الجلسة مع تركيز المستثمرين على إعلان شركة "فايزر" أن التجارب النهائية أظهرت فاعلية بنحو 95 بالمائة للقاحها المحتمل لفيروس كورونا.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة، ليصل مستوى 1873.90 دولار للأوقية، خاسراً 11.20 دولار.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 1873.46 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 92.29.