الديهي مهاجما عمار علي حسن: "أنت سقطت في وحل الإخوان"

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الكاتب والباحث في العلو السياسية الدكتور عمار على حسن، قائلا:"لا يشرفني أن تتابع صفحتي وبرنامجي".

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن عمار علي حسن هاجمه بعد قص بعضا من كلامه يهاجم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذا لم يحدث، ووجه كلامه له قائلا:" أنت سقط في وحل الإخوان.. عيب عليك" لافتا إلى أن من يهاجمه يسيرون وراء الأخوان كالإنعام.

وأشار الديهي إلى أنه ليس مقرب من السلطة بل مقرب من مصر ومصلحتها، مضيفا:" شرف لي التقرب من السلطة ياعمار.. عيب عليك أن تصفني بأنني إعلامي مقرب من السلطة".

وتابع الإعلامي نشأت الديهي، أن حافظ الميرازي استاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، كان يقبل يد أمير قطر إبان عمله بقناة الجزيرة.

وأضاف الديهي، أن حافظ الميرازي حافظ مش فاهم قائلا له: " لا تنسي أنك كنت خادم عند أمير قطر يا حافظ ومن حق الناس أن تعرف من أنت".

ووجه الديهي كلامه لحافظ قائلا: "حافظ الميرازي صفر كبير، ولا يشرفني أن تتابعني.... وعيب عليك ان تجتزء جزء من كلامي".

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