انابيلا هلال تتألق بإطلالة براقة في الحلقة النهائية من The Voice Senior

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انطلقت منذ قليل الحلقة النهائية من برنامج ذا فويس سينيور، عبر قناة Mbc مصر.



وتألقت الإعلامية اللبنانية مقدمة البرنامج بإطلالة مميزة، حيث ظهرت بفستان طويل براق باللون الفضي خطف أنظار الجمهور.



ومن المقرر، أن يتوج صاحب اللقب للموسم الأول من البرنامج، والذي يعتمد على اختيار نجم فوق الستين من عمره، وذلك للمرة الأولى في برامج المسابقات.



يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج مكونة من الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان هاني شاكر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها الفنان ملحم زين.



