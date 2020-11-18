الديهي: حجم الإنجازات خلال الـ 6 سنوات الماضة لا ينكره إلا جاحد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على حضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود ذو جانبين "نصر 18" الذى تنفذه وحدات من المنطقة الجنوبية العسكرية قائلا:" نحن دولة دولة لا ترفع لواء الحرب".

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن مصر شهد خلال الأيام القليلة الماضية 4 مناورات مع دول صديقه وشقيقه، بهدف التطوير والتأهيل، لافتا لإن أن خطة القوات المسلحة التقدم على جميع الجهات في أن واحد فنحن دولة نريد إسكات البنادق في كل مكان.

وأشار الديهي إلى أن مصر تسير في اتجاهين في أن واحد أحدهما عسكري والأخر اقتصادي، فنحن أمام أكبر مشروع اقتصادي في الشرق الأوسط وهو العاصمة الإدارية الجديدة، وأكبر مشروع أيضا في الطرق والكباري.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القاهرة لم تشهد أي تغير معماري منذ 1150 سنة، لافتا إلي أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تاريخي.

وأضاف أن حجم الإنجازات خلال الـ 6 سنوات الماضة، لا ينكره إلا جاحد، فمشروعات الطرق والكباري أكبر دليل علي ذلك، وربط سيناء بالدلتا أيضا، لافتا إلى هناك مجموعة لا يستطعيون أن يروا الحقيقة فلا يروا إلى السواد الأعظم.

وأشار الديهي إلى أن أصحاب النظرة السوداء غوغائيون ويجب محاسبتهم فهم لا يرون إلا "الزبالة"، مضيفا أن لا يعبء من أي هجوم أو فبركة ضده ولا يتأثر ولا يتأذي من ذلك.

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