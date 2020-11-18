استشاري تغذية علاجية: الكرش من أخطر أنواع السمنة

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن مشكلة السمنة ليست في الوجبات السريعة، ولكنها في توقيت تناولها، معقبة: "الناس اللي بتاكل بالليل بيزيد وزنها، لأن الغدة الدرقية تتوقف عن العمل، وهذا يقلل معدل الحرق".

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن السمنة في منطقة البطن من أخطر أنواع السمنة، لأن البطن تضم أهم الأجهزة، والخلايا الدهنية تعيق الاجهزة عن العمل بالشكل الأمثل، وإزالة منطقة الكرش تزيد من الرشاقة والعمل والنشاط بشكل كبير للغاية.

وأضافت أن فكرة خفض الوزن 40 كيلو في شهرين أمر غير صحي تمامًا، والصورة الصحيحة هي خفض 8 كيلو في الشهر، مشيرة إلى أن من لديه نسبة دهون ثلاثية ينخفض وزنه بصورة أقل، ممن لديه دهون أحادية للغاية.

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