مستشفى الأورمان: 95% نسبة الشفاء من سرطان الثدي حال الكشف المبكر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد مجدي، المدير الطبي بمستشفى شفاء الأورمان، إن السرطان الانتشاري هو الذي خرج من مكانه، مشيرًا إلى أن الهدف من حملات الكشف المبكر على الثدي هو الامساك بالسرطان في منطقة الثدي والغدد الليمفاوية، حتى لا يخرج السرطان من منطقة الثدي ويصيب الرئة أو منطقة الكبد.

وتابع "مجدي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، ألمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن نسبة الشفاء خلال الكشف المبكر تصل لـ95%، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أمل لعلاج السيدة التي اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في وقت متأخر، فهناك علاجات جيدة واعدة علاج السرطان.

ولفت إلى أن هناك مفهوم غير صحيح بأن السيدة المصابة بسرطان الانتتشاري لا يوجد أمل في علاجها، وهذا المفهوم خاطئ تمامًا، مشددًا على ضرورة الكشف المبكر للوقاية من السرطان الانتشاري، معقبًا: "مفيش حاجة تقلل انتشار السرطان، إلا الكشف المبكر".

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