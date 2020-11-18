لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقبل اليوم الاربعاء الدكتور رضا قويطه، رئيس مركز ومدينة نبروه، عدد من المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة الذين قاموا بتقنين أوضاعهم بنطاق مركز ومدينة نبروه.

وقام رئيس المركز بتسليم عقود على المواطنين الذين قاموا بتقنين أوضاعهم على أراضى أملاك الدولة بنطاق المركز.

تم التسليم بحضور صبحي ناجي مدير عام الشئون القانونيه ومحمد عبدالعزيز مسئول الاملاك برئاسة المركز.

وأكد رئيس المركز على أن الدولة حريصة على توفير كل التسهيلات على المواطنين في السداد وتيسير الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى، والتسعير، وموافقة كافة الجهات المعنية طبقًا للقانون، ولا بد من تضافر كل الجهود في إتمام عملية التقنين.

وأوضح رئيس المركز بأن رئاسة المركز، قد أنهت إجراءات ١١٠ عقد ملكية للمواطنين لوأضعى اليد على أراضى أملاك دولة من ٢٠١٨ حتي ٢٠٢٠ وتم تسليم منها حتى اليوم ٧٣ عقد للمواطنين الذين أنهوا إجراءات الفحص والمعاينة، والتقييم الفني، والتسعير بمركز ومدينة نبروه.
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)
لحظة تسليم عقود تقنيم أوضاع لأراضي الدولة للمواطنين في نبروه (صور)

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