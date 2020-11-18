أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني والمنتخب المصري، على إصابته بفيروس كورونا بعد الفحص الطبي الذي خضع له أمس.

 

ونشر أحمد حسن كوكا تغريدة له عبر حسابه في تويتر قائلا: “كما يعلم معظمكم أنني اختبرت إيجابية لكوفيد-19، انا بخير، شكرا جزيلا على رسائلكم اللطيفة. ساعود قريبا أقوى”.

 

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن إصابة أحمد حسن كوكا بكورونا بجانب المنسق الإعلامي للمنتخب ومحمد عبده، مدلك الفريق.

 

يشار إلى أن منتخب مصر فاز على نظيره توجو بثلاثية مقابل هدف، أمس ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

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