شفاء الأورمان: المستشفى توفر الإقامة والوجبات للمريض مجانًا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد مجدي، المدير الطبي بمستشفى شفاء الأورمان، إن المستشفى لا ترفض أي حالة بغض النظر عن المستوى الاجتماعي، وتستقبل أي حالات في مصر، حتى إذا كانوا أجانب، معقبًا: "المستشفى تقدم خدمة أكثر من رائعة"

وتابع "مجدي"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، ألمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن بعض القادرين يقومون بالعلاج داخل المستشفى، ويتبرعون بقيمة أكبر من تكلفة العلاج، ويقوم البعض بإعداد حملات للتبرعات، مضيفًا أن المستشفى لم تغلق أثناء أزمة كورونا، ولكنها قامت بتطبيق الكثير من الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أن المستشفى لديها 3 عمارات توفير الإقامة للمريض والمرافقين والوجبات والتنقلات بشكل مجاني تمامًا حتى انتهاء العلاج بصوة كاملة.

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