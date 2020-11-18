سعاد حسن تفاجئ لجنة تحكيم ذا فويس سينيور بأداء فاق التوقعات

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انطلقت منذ قليل الحلقة النهائية من برنامج ذا فويس سينيور، عبر قناة Mbc مصر.



وتألقت المتسابقة سعاد حسن بأغنية مميزة بعنوان مرسول الحب مقدمة إياها بأداء فاق كل التوقعات.



ومن المقرر، أن يتوج صاحب اللقب للموسم الأول من البرنامج، والذي يعتمد على اختيار نجم فوق الستين من عمره، وذلك للمرة الأولى في برامج المسابقات.



يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج مكونة من الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان هاني شاكر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها الفنان ملحم زين.



