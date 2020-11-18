محافظ وادي الدواسر يفتتح نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية

افتتح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود مساء أمس (الثلاثاء) نادي الموهبة الابتكار (Fab Lap) بالكلية التقنية بوادي الدواسر، وذلك بحضور عميد الكلية المهندس يزيد السعود وعدد من المسؤولين.

وتجول محافظ وادي الدواسر ومرافقوه داخل أرجاء النادي وتعرف على المعمل الذي يضم العديد من الأعمال التقنية التي يتم تنفيذها بأيادي المتدربين، معبرًا عن سعادته بما شاهده من بيئة تدريبية متميزة تسهم في استفادة المتدربين من الإمكانيات المتاحة.

وأوضح عميد الكلية المهندس يزيد السعود ، أن الفاب لاب Fab Lap هو مختبر تصنيعي رقمي يتم فيه استخدام احدث الأجهزة الرقمية بهدف تنمية أفكار المتدربين وتحويلها إلى واقع ، متقدمًا بالشكر لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ونائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني لما يقدمانه من دعم لتفعيل وإنشاء مثل هذه النوادي.

وأضاف السعود أن النادي يواكب تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 ، حيث يساعد على تحويل أحد اهدافها بتحويل المجتمع من مستهلك كمي إلى منتج نوعي، مشيرًا إلى أن افتتاح النادي لم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد جهد ووقت، واعدًا بعقد ورش وبرامج تخدم المحافظة والمتدربين.