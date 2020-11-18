منتخب الشباب يوافق على انضمام ديبالا وصابر لمران بيراميدز

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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وافق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، على خروج الثنائي إبراهيم عادل الملقب بـ "ديبالا" ومحمود صابر عبد المحسن، لاعبي فريق بيراميدز من معسكر شباب الفراعنة، للمشاركة في مران بيراميذز، اليوم، الأربعاء، على أن ينضموا لمعسكر المنتخب غدا. 

وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بيراميدز لضم الثنائي لمران الفريق، ومنح مدرب شباب الفراعنة، الثنائي الضوء الأخضر بالانضمام لمران فريقهما اليوم، على أن يعودا لمعسكر المنتخب غدا. 

ويخوض شباب الفراعنة، مباراة ودية، بعد غدا الجمعة، أمام الفريق الأول لمنتخب السويس، استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021.

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