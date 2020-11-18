"الجمعة البيضاء" في زمن الكورونا.. والغرفة التجارية بالإسكندرية تطالب بإلغاءها (تقرير)

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يتسابق كل عام المواطنين في الإسكندرية، للحاق بعروض «البلاك فرايداي»، على المحال التجارية، خاصة «الملابس والأجهزة الكهربائية»، وذلك لإستغلال التخفيضات، التى يطلق عليها فى مصر «الجمعة البيضاء».



وتكون "الجمعة البيضاء" هي الأخيرة في شهر نوفمبر، ويلجأ الكثير لتدبير احتياجاتهم في تلك الفترة نظرًا لإنخفاض الأسعار، وتقوم العديد من المتاجر بتقديم عروض على منتجاتها، أو ما يسمى بالتخفيضات أو التنزيلات، ولكن هناك بعض المتاجر العالمية التي تقوم بتقديم خصومات هائلة خاصة يوم الجمعة.



"الغرفة التجارية تطالب بإلغاء الجمعة البيضاء حفاظًا على سلامة المواطنين من الكورونا"



وكانت قد أعلنت الغرفة التجارية عن تمديد "البلاك فرايداي" لـ عدة أيام لتقليل الإزدحام والتدافع، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين من إنتقال العدوى بينهم، واكدت على ضرورة الإلتزام بالتعليمات الخاصة بالحكومة المصرية.



وصرح "أشرف جويا" رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية "للفجر" أن الجمعة البيضاء هذا العام تختلف عن كل عام، وذلك نظرًا لتفشي وباء الكورونا، مما يشكل أزمة كبيرة خاصة مع التزاحم الذي يحدث في مثل ذلك اليوم.



وتابع "أشرف جويا" أطالب بإلغاء " البلاك فرايداي" بسبب التزاحم، كما أن المولات لا يوجد بها تهوية كافية، وهذا الزحام كفيل بإنتاج إصابات كبيرة "بفروس كورونا"، لذلك فصحة المواطنين أهم من أي شئ.



وأضاف أن الدولة قد تضطر لغلق المحال التجارية مرة أخرى عند تفشي الوباء، ونحن لا نريد ذلك مرة أخرى، كما يمكن إمتداد التخفيضات لعدة أيام لتقليل الإزدحام، مشيرًا أن الدول الأجنبية التي كانت سببًا في وجود البلاك فرايداي، قد أغلقت المحال التجارية، ودول أوروبا، وممنوع النزول في حدود ٥٠٠ متر والخروج بتصريحات، يجب الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، للحفاظ على صحة المواطنين.



وتابع بالنسبة للأسعار هذا العام هي أقل بنسبة ٢٠ ٪ عن العام الماضي، كما يوجد أوكازيون شهر يناير، فهي فترة طويلة للشراء ولا حاجة للتزاحم في الجمعة البيضاء، مضيفًا أنها فكرة غير جيدة بالمرة وتحتاج لقرار حازم من الحكومة لإلغاء "الجمعة البيضاء".



"جهاز حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية"



وحذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من الإعلانات الخادعة والعروض الوهمية، موضحًا أنه تلقى العديد من الشكاوى بسبب العروض الوهمية من التجار، وحرص الجهاز على مراقبة الأسواق في تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم احتوائها على بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات بأسعار وهمية للمنتجات المعلن عنها في السوق.



"تموين الإسكندرية تبدأ في تلقي طلبات المحلات التجارية"



وكان قد صرح "محمد سعد الله" وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أن الجمعة البيضاء ستبدأ من ٢٣ إلى ٣٠ نوفمبر الجاري، وأن المديرية ستبدأ في تلقي طلبات المحلات التجارية لإستخراج تصريحات لتكون الأسعار والتخفيضات حقيقية.



وتابع أن "مديرية التموين" هي مجرد جهة رقابية على "الجمعة البيضاء"، ومن يخالف استخراج الأذونات يتعرض للمسائلة القانونية والمحاضر لعدم تنفيذه القانون.



"آراء المواطنين في تخفيضات الجمعة البيضاء"



وقالت "منال محمد".. للفجر: أن الأسعار إلى حد ما مقبولة، ولكن نتمنى أن تكون حقيقية فبعض المحال تقدم عروض وهمية وهو أمر غير مستحب ويجب محاسبة كل مكان يفعل هذا الأمر.



وتابع "محمود" البلاك فرايداي فرصة لتوفر الأسرة المال على نفسها، فنحن ننتظرها كل عام من أجل العروض خاصة على الملابس والأجهزة، وهي تناسب الجميع خاصة إذا كان الشخص يحتاج لشراء مستلزمات للمنزل بأفضل الأسعار.



"الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء الجمعة البيضاء"



وتابع "عمرو" أحد العاملين بمحل الملابس "للفجر" يجب على جميل المراكز التجارية والمحلات الإلتزام بالتعقيم، ودخول الزبائن بالكمامات، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، وعدم مخالفة القوانين.



واضاف يجب الإلتزام بالأسعار الحقيقية وليست الوهمية، لجذب الزبائن ولتفادي التعرض للمسآئلة القانونية، فقرارات الحكومة معروفة فمن لن يطبق القانون ويلتزم بالإجراءات الإحترازية والأسعار سيغلق محله.

