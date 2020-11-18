نجل الشهيد ياسر عصر الأصغر بعد قبوله بكلية الشرطة: هكمل مسيرة والدي (فيديو)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق زياد ياسر عصر، نجل اللواء ياسر عصر، على استشهاد والده بعد محاولته السيطرة على حريق بأحد محطات التهوية بين محطتي مترو الشهداء ومسرة.

وقال "زياد" في اتصال هاتفي ببرنامج "من الجاني" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الأربعاء: "وصل ليا إخطار اليوم بقبولي في كلية الشرطة علشان أقدر أكمل مسيرة والدي".

وأضاف "كلنا كنا بنفختر به وسط الناس، مهما وصل في المناصب والمراتب حتى لو بقى وزير عمره ما كان هيهاب أو يتقاعس عن أداء واجبه، كنا ماشين على حسه وكان فخر لينا كلنا".

وأعلنت أسرة اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد أثناء مشاركته في فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، عن تشييع جنازته عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم نقل جثمانه من مستشفى الشرطة بالعجوزة، إلى محل إقامته بقرية مشتهر، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة في شبرا، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، في محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده خوفا على حياة المواطنين، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب في وفاته، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

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