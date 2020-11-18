منتخب ألبانيا يصعد للقسم الثاني بدوري الأمم الأوروبية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
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حقق منتخب ألبانيا فوزًا غاليًا ومثيرًا على حساب ضيفه البيلاروسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز ليتوانيا 2 / 1 على مضيفتها كازاخستان.

وارتقت ألبانيا إلى صدارة ترتيب المجموعة، بعدما رفعت رصيدها إلى 11 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيها بيلاروس، ليصعد المنتخب الألباني إلى القسم الثاني في النسخة المقبلة للبطولة.

في المقابل، بقي المنتخب الليتواني في المركز الثالث برصيد ثماني نقاط، بفارق أربع نقاط أمام منتخب كازاخستان، القابع في مؤخرة الترتيب، الذي سيخوض الملحق الفاصل لتفادي الهبوط للقسم الرابع أمام نظيره القبرصي.

في العاصمة الألبانية تيرانا، تقدم منتخب ألبانيا بهدفين حملا توقيع سوكول سيكاليشي في الدقيقتين 20 و27 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص ماكسيم سكافيش الفارق، بتسجيله الهدف الأول لبيلاروس في الدقيقة 35.

عزز المنتخب الألباني من تقدمه، بعدما أضاف ري ماناج الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 44، فيما تكفل ماكس إيبونج، بإحراز الهدف الثاني لبيلاروس في الدقيقة 80.

في اللقاء الآخر، بادر منتخب كازاخستان بالتسجيل عن طريق أبات أيمبيتوف في الدقيقة 30، لكن سرعان ما تعادلت ليتوانيا بهدف عبر موديستاس فوروبيوفاس في الدقيقة 40.

واضطر منتخب كازاخستان للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إسلامبيك كوات في الدقيقة 50 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل المنتخب الليتواني النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أضاف أرفيداس نوفايكوفاس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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