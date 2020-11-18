الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم ميلان وليفربول السابق

حسم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الموقف النهائي من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وارتبط المارد الأحمر بالتعاقد مع الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم الريدز السابق، في صفقة تاريخية لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.





ونفى مصدر داخل إدارة القلعة الحمراء في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، ما تردد حول التفاوض مع اللاعب أو بيئته للتوقيع معه.





وأضاف: "الأمر لم يتعدى كونه عرض من جانب أحد وكلاء اللاعبين كنوع تسويقي، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم حسم الأمر سواء بالتفاوض معه أو صرف النظر عنه".



