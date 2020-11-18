الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 2084 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:40 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 2084 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء انتشار الفيروس في شهر شباط ارتفع الى 110037، أما إجمالي الوفيات فبلغ 852.

 

وأوضحت أن هناك 872 شخصا يتلقون العلاج في ​المستشفيات​، و327 حالة في العناية المركزة، منها 136 على أجهزة ​التنفس​ الاصطناعي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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