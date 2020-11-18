تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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نظمت منطقة البحيرة الأزهرية، حفل لتكريم الدارسين الذين اجتازوا اختبارات محو الأمية والذين تم اعدادهم وتأهيلهم في معاهد إدارة كفر الدوار التعليميه الأزهرية، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الشريف واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وبحضور الدكتورة نهال بلبلع نائب المحافظ.

حيث تم تكريم عدد 20 دارس ومنحهم الشهادات، كما تم تكريم المعلمون ودشيوخ المعاهد المشاركة، وذلك من اجمالي عدد دارسين بفصول محو الأمية بالمعاهد الأزهرية بكفر الدوار، ويبلغ ٣٣٠ دارس تقدم منهم ٩٧ للامتحان ونجح ٥٤ منهم، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الازهر الشريف وهيئة تعليم الكبار بمختلف الإدارات التعليمية بجميع مراكز المحافظة.

وخلال كلمتها نقلت نائب المحافظ ترحيب وتهنئة السيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لجميع الخريجين بحصولهم على شهاده محو الأمية، مؤكدة على أهمية الدور الفعال للمشاركة المجتمعية بين الهيئات والمؤسسات للمساهمة في القضاء على الأمية وتعليم الكبار ودور الأزهر وفصول محو الأمية بالمعاهد الازهرية.

حضر الحفل، كل من اللواء احمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار والشيخ منصور ابو العرب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية والأستاذ عبد الله محمد مدير فرع هيئة محو الأمية بالبحيرة والشيخ صلاح دحيرج مدير إدارة كفر الدوار التعليمية الأزهرية والأستاذ محمود حلبي مدير العلاقات العامة بمنطقة البحيرة الأزهرية.
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)
تكريم خريجين محو الأمية بمعاهد كفر الدوار الأزهرية (صور)

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