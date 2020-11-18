57 مليون دولار صادرات مصر من الصناعات الغذائية للسودان

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
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أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن ارتفاع إجمالى صادرات القطاع إلى السودان خلال الفترة "يناير - سبتمبر" من العام الحالي بنحو 79% مسجلة 57 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن السودان احتلت المركز الخامس عشر في قائمة أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية.

وأوضح المجلس - في بيان له اليوم /الأربعاء/ - أن من أهم السلع التي تم تصديرها إلى السودان خلال تلك الفترة "السكر" بقيمة 15 مليون دولار، تلتها "الخمائر" بقيمة 8 ملايين دولار، "بسكويت ومحضرات من الحبوب" بقيمة 5.5 مليون دولار، "مركزات لصناعة المشروبات الغازية" بقيمة 5 ملايين دولار.

وأضاف أن حجم صادرات "اللبان" المصري إلى السودان خلال 9 شهور بلغ 4 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات "الشيكولاته" نحو 3.8 مليون دولار، وسجلت صادرات "الدقيق" ما قيمته 3.7 مليون دولار، كظا بلغت صادرات "تبغ وابدال تبغ مصنع" بقيمة 2.2 مليون دولار، وسجلت صادرات "الحلوى الجافة" قيمة 1.7 مليون دولار.

وأشار إلى أنه في إطار خطة المجلس للتوجه نحو إفريقيا، قام بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكاتبه الخارجية، قام بعقد عدد من الاجتماعات الثنائية الافتراضية المكثفة بين الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة و13 شركة مصرية من أعضاء المجلس في مجالات البسكويت والحلوى الجافة، المقرمشات، العصائر، الألبان ومنتجاتها، صلصة الطماطم.

وأوضح أن اختيار الشركات يأتي وفقا لاحتياجات الشركة السودانية، حيث قام المجلس بمخاطبة الشركات الأعضاء وعمل حصر بالشركات المصرية في القطاعات المستهدفة للشركة السودانية وموافاة الجانب السوداني بها، والذي قام بدراستها من جانبه وتحديد الشركات التي يرغب في التواصل معها.

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