سفير الإمارات في واشنطن: قطر ليست أولوية لأحد

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:10 م
يوسف العتيبة
يوسف العتيبة
وكالات
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أعلنت الامارات موقفها من قطر على لسان يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة  الذي قال :" قطر ليست أولوية لأحد وأعتقد أن الخلاف بين قطر ودول الخليج العربي لن يتم حله في أي وقت قريب".

 

وخلال حلقة نقاشية مع نظيريه البحريني والإسرائيلي في واشنطن، شدد العتيبة على وجود "خلاف فلسفي" على شكل وطبيعة المنطقة، في إشارة لرعاية قطر للتنظيمات الإرهابية في مقابل دعم الدول العربية الأخرى للاستقرار والأمن ونبذ العنف، العتيبة أكد على عدم الجلوس  مع القطريين من أجل إيجاد حل، وفقا لما أوردته ثناة "مداد نيوز".

 

وفي يونيو 2017 أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والنقل مع قطر بسبب دعمها العلني للإرهاب واحتضانها التنظيمات المتطرفة، وكذلك تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

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