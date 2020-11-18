أزمة في حراسة مرمى أبو قير للأسمدة قبل مواجهة الأهلي بالكأس

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
أنور أبو الهيثم
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يواجة فريق نادي أبو قير للأسمدة بقيادة مدربه أحمد الكأس، أزمة في مركز حراسة مرمى الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر. 

وتتمثل الأزمة في عدم إمكانية قيد حارس مرمى الفريق السيد الصاوي، ضمن صفوف الفريق السكندري 
نظرا لأنه معار للفريق للسنة الثانية من نادي طنطا، حيث يواجة الأخير مديونية تجاة إتحاد الكره الذي يرفض رفع إسم الصاوي من القائمة الأولى لأبناء السيد البدوي؛ لكي يتمكن أبو قير للأسمدة قيده في قائمة فريقه. 

يسعى المسؤولين في الناديين لإيجاد حل للأزمة قبل مباراة الأهلي نظراً لأنه الحارس الأساسي للفريق في المباريات التي لعبها الفريق وخاصةً تألقه اللافت للنظر في مباريات كأس مصر الماضية.

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